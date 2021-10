Congo-Kinshasa: governo vieta esportazioni di legname per ridurre minacce a foresta pluviale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di questo mese il presidente Felix Tshisekedi ha ordinato un audit di tutti i contratti di registrazione esistenti nel tentativo di introdurre norme più stringenti nel settore, finora scarsamente regolamentato. "Non vogliamo più contratti con partner che sono venuti a tagliare selvaggiamente le nostre foreste, ritireremo questi tipi di contratti", ha detto Bazaiba. La Rdc ospita la seconda foresta pluviale più grande del mondo e da anni è sotto pressione per migliorare la gestione delle foreste e frenare un alto tasso di deforestazione che è raddoppiato nell'ultimo decennio, secondo i dati delle Nazioni Unite. La foresta pluviale del bacino del fiume Congo, il 60 per cento della quale si trova nel Paese, assorbe circa il 4 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica dall'atmosfera ogni anno, secondo la Central African Forest Initiative. (Res)