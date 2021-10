Lombardia: Fontana, approvata manovra di bilancio 2022-2024, più servizi senza aumento tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nonostante le difficoltà di un momento storico davvero particolare e per certi versi unico, Regione Lombardia continua a confermare, e spesso a incrementare, tutti i servizi garantiti mantenendo impegni che non esitiamo a definire straordinari. E ciò avviene seguendo quella che è da sempre la nostra 'stella polare', ovvero senza aumentare le tasse per i cittadini e la pressione fiscale per le imprese. Cosa che purtroppo, e sottolineiamo 'purtroppo', non accade per altre Regioni o altre Amministrazioni".Il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Bilancio e Finanze Davide Caparini sintetizzano così il contenuto della "manovra di bilancio 2022-2024" approvato oggi dalla Giunta regionale della Lombardia. Il documento passerà ora al vaglio delle Commissioni consiliari e quindi alla discussione dell'Aula. Un'azione "a tutto campo", quella contenuta nella manovra, che rispetto al 2018 (22,8 miliardi) prevede entrate superiori per oltre 5 miliardi. Nel bilancio 2021, infatti, le entrate corrispondono a 27,9 miliardi. Saranno garantiti tutti gli interventi necessari senza penalizzare alcun settore di competenza regionale. "Anzi - aggiunge l'assessore Caparini - ancora una volta mettiamo sul tavolo importanti risorse aggiuntive provenienti dalle casse regionali in alcuni ambiti fondamentali come quelli socio-sanitario e del trasporto pubblico. Interventi che sono indice di un'oculata gestione del bilancio derivante da nostre economie e dalla grande attenzione che riusciamo ad assicurare nella gestione dei vari capitoli".