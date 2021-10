Lombardia: Fontana, approvata manovra di bilancio 2022-2024, più servizi senza aumento tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esempi concreti di quanto affermato dall'assessore Caparini trovano riscontro nelle risorse complessive (correnti e di investimento) destinate alla gestione sanitaria quantificabili in 20,7 miliardi. E ancora, nelle politiche per il sostegno alla famiglia, alla non autosufficienza, alle aree materno infantili (1,9 miliardi per ciascun anno del triennio), nonché nei servizi e negli interventi sociali a favore dei minori, anziani e fragilità erogati attraverso il fondo sociale regionale (59 milioni nel 2022 e 55 milioni per ciascun anno del biennio successivo nel triennio). Ammontano, poi, a 22,2 milioni (nel 2022)e 18,2 milioni (per ciascun anno del biennio successivo) i trasferimenti ai Comuni per servizi di integrazione scolastica alunni disabili. Così come vanno evidenziati i 24 milioni (per ciascun anno del triennio) destinati al 'Buono scuola', i 15 milioni (nel triennio) per il sostegno al reddito della 'Dote scuola' e i 93 milioni (nel 2022) e 88 milioni (per ciascun anno del biennio successivo) per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. "Sono sicuro - conclude l'assessore Caparini - che il confronto con il Consiglio regionale sarà utile e proficuo per rendere ancor più efficace la nostra manovra". (Com)