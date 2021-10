Etiopia: rapporto congiunto governo-Onu su violazioni nel Tigrè sarà pubblicato il 3 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'équipe ha effettuato più di 200 interviste a vittime e testimoni, autorità regionali e nazionali, organizzazioni della società civile, istituzioni religiose, autorità mediche e giudiziarie e agenzie umanitarie che operano nel Tigrè. Il team ha anche esaminato documenti, video, foto e altro materiale. Sebbene la missione non sia stata in grado di accedere ad alcune località a causa di problemi di sicurezza in rapida evoluzione e altre difficoltà, ha parlato con vittime e testimoni fuggiti da queste aree. “Nonostante i numerosi vincoli di sicurezza e logistici, il nostro team congiunto è riuscito a svolgere un'indagine solida, imparziale e indipendente che fornirà un resoconto fedele della situazione dei diritti umani nel Tigrè e dovrebbe contribuire alla responsabilità e al risarcimento delle vittime del grave violazioni che abbiamo documentato”, ha detto Bachelet. Bekele ha aggiunto che la squadra investigativa comune ha svolto il proprio lavoro in linea con i termini di riferimento concordati, i metodi di lavoro, un dispiegamento e un piano di raccolta delle informazioni. "Siamo sempre stati guidati dai principi di non nuocere, indipendenza, imparzialità, trasparenza, obiettività, riservatezza, integrità, standard di prova e coerenza nell'applicazione di un approccio incentrato sulla vittima", ha affermato Bekele. Il team sta attualmente analizzando l'intera gamma di informazioni raccolte. (Res)