Legge Bilancio: Bellanova, ottima notizia centralità infrastrutture di mobilità

- "La centralità nella legge di Bilancio 2022-2024 delle infrastrutture e della mobilità sostenibile con investimenti pari a circa 32 miliardi, confermando e ampliando la strategia già messa in campo dal Pnrr, è sicuramente un'ottima notizia, per il sistema-Paese e per tutte le comunità territoriali. Così come lo è l'allocazione di 5 miliardi per interventi di velocizzazione sulla linea ferroviaria Adriatica, da Bologna fino a Lecce e a Taranto, ulteriormente valorizzata dalla creazione di un secondo corridoio strategico, accanto a quello tirrenico, della rete europea Ten-T". Così la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova commenta gli investimenti per infrastrutture e mobilità previsti nella legge di Bilancio approvata ieri dal Consiglio dei ministri. "Un risultato che - spiega - corona un lavoro di mesi e per cui avevamo assunto un impegno sin dalle prime settimane di insediamento al Dicastero. E' evidente, infatti, che investire ulteriormente, come questa Legge di bilancio fa, sull'Av/Ac Adriatica significa potenziare l'intero sistema della mobilità delle persone e delle merci nel Mezzogiorno mettendo fine ad una penalizzazione decennale, e favorendo un ulteriore meccanismo di investimenti pubblici e privati". (segue) (Com)