Legge Bilancio: Bellanova, ottima notizia centralità infrastrutture di mobilità (2)

- "A questo punto è evidente - prosegue Bellanova - che dovremo essere capaci, per comprendere puntualmente quanto e come sarà implementata e trasformata la mobilità nel Mezzogiono e nel Paese lungo le direttrici interne e i corridoi europei, di sovrapporre uno per uno tutti gli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, quelli già presenti nel Contratto di Programma con Rfi, quelli che la Legge di bilancio indica. Perché quella di cui parliamo e che stiamo rendendo possibile è una vera e propria rivoluzione nella mobilità, funzionale peraltro a rafforzare il ruolo del nostro Paese come piattaforma logistica del Mediterraneo. Una trasformazione che rende possibile quel patto con le nuove generazioni che riteniamo ineludibile". (Com)