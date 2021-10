Edilizia: Alemanno (M5s), bonus facciate rimodulato continuerà a produrre effetti positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimodulazione del bonus "permetterà comunque a tanti cittadini di usufruire di uno sconto importante per una tipologia di intervento che rivaluta gli edifici e rende più belle le nostre città”. Lo ha dichiarato Maria Soave Alemanno, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive e componente del direttivo M5s alla Camera. "Rispondendo alla nostra interpellanza urgente, oggi alla Camera, la viceministra all'economia e alle finanze Laura Castelli ha chiarito i termini e le modalità per fruire dell'agevolazione del 90 per cento per il cosiddetto Bonus facciate fruibile esclusivamente per l'anno 2021", ha sottolineato la deputata Cinque stelle. “Per coloro che hanno una pratica in itinere, l'agevolazione spetta unicamente per le spese documentate e sostenute nel 2021, non essendo sufficiente la sola circostanza che al 31 dicembre 2021 sia stato avviato l'iter per la fruizione del bonus. Quindi non è possibile conservare il diritto, se questo non si è manifestato con la spesa e la dichiarazione documentata. Un chiarimento utile - ha concluso Alemanno - al quale si aggiunge la notizia della riproposizione della misura per il prossimo anno. Sia pure al 60 per cento come definito dalla manovra approvata ieri in Consiglio dei ministri". (Com)