Bosnia: Eichhorst, non c'è più tempo per la retorica delle divisioni

- L'Unione europea sostiene una Bosnia Erzegovina unita e sovrana: lo ha detto Angelina Eichhorst, direttrice per l'Europa e l'Asia centrale presso il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Eichhorst ha detto che "non c'è più tempo" per un'ulteriore retorica delle divisioni. Eichhorst si trova in questi giorni in visita a Sarajevo insieme al diplomatico statunitense Matthew Palmer, inviato di Washington per la riforma elettorale in Bosnia Erzegovina. Eichorst ha sottolineato che gli ultimi due giorni sono stati ricchi di dibattiti e che l'obiettivo è trovare una via d'uscita dalla crisi politica. "Tra l'altro, abbiamo a che fare con una questione estremamente complessa relativa alle modifiche alla legge elettorale. Questi sono compiti difficili e siamo consapevoli di tutto ciò che ci aspetta", ha detto Eichhorst aggiungendo che è importante avviare finalmente le trattative sulla questione. (segue) (Seb)