Bosnia: Eichhorst, non c'è più tempo per la retorica delle divisioni (2)

- "Lo dico perché è molto importante avviare le trattative. Lavoriamo passo dopo passo in modo intensivo e trasparente affinché tutti siano coinvolti in questo processo. Mentre parliamo qui oggi, i colloqui continuano e dopo queste dichiarazioni per i media, torniamo al nostro compito e parliamo con tutti coloro che sono interessati alla Bosnia Erzegovina", ha dichiarato Eichhorst sottolineando ancora una volta il sostegno dell'Ue alla prospettiva della Bosnia Erzegovina come paese unico, globale e sovrano. "Riteniamo che sia importante lavorare in modo costruttivo per trovare una via d'uscita alla situazione attuale e affrontare le numerose questioni che devono essere risolte tra i leader e i cittadini di questo Paese. Non c'è più tempo per ulteriore retorica della divisione o azione in direzione della divisione. È giunto il momento di un'azione costruttiva che porterà alla distensione della situazione", ha concluso Eichhorst. (Seb)