Ue: Consiglio, sì a 23 miliardi di euro in finanziamenti per clima, stessa cifra del 2020

- Il Consiglio dell'Unione europea ha oggi approvato la cifra di 23,39 miliardi di euro in finanziamenti per il clima, la stessa impegnata dall'Unione europea e dai suoi 27 Stati membri nel 2020 per sostenere i Paesi in via di sviluppo nella riduzione delle loro emissioni di gas serra e nell'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il Consiglio ha ricordato che, nel 2020, quasi il 50 per cento dei finanziamenti per i Paesi in via di sviluppo è stato dedicato all'adattamento climatico o ad azioni trasversali e quasi la metà del finanziamento totale è stata impegnata sotto forma di sovvenzioni, secondo i dati elaborati dalla Commissione europea. L'Ue e i suoi Stati membri sono determinati a continuare ad aumentare i propri finanziamenti internazionali per il clima verso l'obiettivo collettivo dei Paesi sviluppati di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno, applicabili fino al 2025. (segue) (Beb)