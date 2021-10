Ue: Consiglio, sì a 23 miliardi di euro in finanziamenti per clima, stessa cifra del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha sottolineato che i finanziamenti per il clima provenienti dai bilanci pubblici comprendono 2,5 miliardi di euro dal bilancio dell'Ue e dal Fondo europeo di sviluppo e 2,7 miliardi di euro dalla Banca europea per gli investimenti. Il dato complessivo è calcolato sulla base degli impegni assunti per il sostegno bilaterale e multilaterale. Poiché ciò rappresenta un cambiamento rispetto alla metodologia di rendicontazione passata, il dato di quest'anno non può essere confrontato direttamente con i dati riportati negli anni precedenti. Poiché alcuni impegni coprono un periodo pluriennale, gli importi annuali segnalati possono variare nel tempo. (Beb)