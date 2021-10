Speciale energia: Arrigoni-Patassini, contributi Lega fondamentali in pareri Commissioni a direttiva Red II su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei pareri delle commissioni di Senato e Camera allo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue, cosiddetta Red II, per la promozione delle energie rinnovabili "il ruolo della Lega è stato determinante nel proporre diverse osservazioni. Abbiamo ribadito - affermano in una nota il senatore della Lega Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia del partito, e l’onorevole Tullio Patassini relatore alla Camera del parere - che la transizione ecologica deve essere sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale, e che deve avvenire nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fondamentale per valorizzare nella mobilità sostenibile anche il ruolo dei carburanti low carbon; mentre per quanto riguarda la generazione elettrica bisognerà tenere conto non solo del ruolo del fotovoltaico ed eolico, ma anche di quello dell'idroelettrico, delle bio-masse, dei bioliquidi e della geotermia che sono programmabili. Soprattutto però, visto anche l'attualità del caro bollette, è stato richiesto - concludono - un opportuno monitoraggio dell'impatto degli incentivi a impianti rinnovabili e comunità energetiche sugli oneri di sistema, elaborando scenari di medio e lungo termine degli stessi, mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella governance". (Com)