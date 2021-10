Speciale energia: Gallo (Italgas), transizione digitale essenziale per quella energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione digitale è una precondizione necessaria per la transizione energetica. Lo ha detto l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, intervenuto al Forum economico eurasiatico a Verona. “Il ruolo del gas naturale sarà fondamentale nella prima fase” della transizione energetica e “più ci portiamo avanti e più gestiremo forniture di altri tipi di gas”, ha detto Gallo facendo riferimento a biometano e idrogeno "in varie modalità”. “In tutto questo il ruolo dell’infrastruttura diventerà cruciale per gestire la transizione”, ha avvertito Gallo. Per poter gestire questi diversi tipi di gas occorrerà “una struttura digitalizzata”. Qualunque dispositivo di qualunque tipo deve essere in grado di “convogliare, comprendere e ricevere dati” per una gestione e reazione a distanza. “Se parliamo di biometano è già a disposizione in Europa”, mentre “entro la fine del decennio potremo iniziare a parlare di idrogeno”, ha continuato l’ad di Italgas. Entro la fine del 2022 “la nostra rete sarà digitalizzata e pronta a gestire le diverse tipologie di gas”. Gallo ha segnalato inoltre che l’infrastruttura “giocherà un ruolo fondamentale anche in termini di immagazzinamento”, perché “più fonti avremo e più il sistema sarà rigido”, pertanto “la digitalizzazione sarà necessaria per ripristinare la necessaria flessibilità”, ha concluso. (Res)