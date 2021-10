Lavoro: a Roma primo centro per impiego Gol d'Italia, Orlando e Zingaretti firmano patto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre nel nuovo centro per l'impiego Spazio-lavoro di Casal Bertone a Roma il primo sportello Gol d'Italia per l'attuazione delle politiche attive del lavoro previste dal programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori.All'inaugurazione del centro e dello sportello, questa mattina, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore regionale al Lavoro e Formazione Claudio Di Berardino. Inoltre, è stato firmato il protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio per la promozione dell'occupabilità e dell'occupazione, per lo sviluppo delle nuove competenze e dei servizi del lavoro. Lo sportello Gol -inserito nel nuovo centro per l'impiego Spazio lavoro di Casal Bertone in via De Dominicis, realizza il nuovo programma varato dal ministero del Lavoro sulle politiche attive. (segue) (Rer)