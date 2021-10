Lavoro: a Roma primo centro per impiego Gol d'Italia, Orlando e Zingaretti firmano patto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto per la sottoscrizione di questo protocollo di intesa con la Regione Lazio - ha detto il ministro Orlando -. È molto importante che ci siano risorse, proprio qui in questo luogo, per incrociare le esigenze delle diverse tipologie disoccupati, a cui verranno offerti dei programmi di formazione e aggiornamento. Questi programmi nazionali funzionano se vengono applicati sui territori e la Regione Lazio si è messa già avanti su questo: ha attivato specifici percorsi sulla cybersecurity, sulla green economy e il campo farmaceutico. Oggi - ha sottolineato Orlando - diamo una risposta concreta al tema del lavoro. La legge di bilancio investe proprio sull'occupazione: oggi qualunque lavoratore italiano avrà uno strumento per affrontare la precarietà. Inoltre, riduce molte disuguaglianza. È una manovra espansiva che aiuta il Paese a ripartire, che guarda al sociale e che offre alcuni strumenti per la lotta alle diseguaglianze". (segue) (Rer)