Lavoro: a Roma primo centro per impiego Gol d'Italia, Orlando e Zingaretti firmano patto (4)

- Lo sportello Gol propone percorsi di accompagnamento al lavoro per categorie particolarmente fragili: giovani neet, donne in stato di bisogno, persone con disabilità, lavoratori in cassa integrazione, percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati percettori di ammortizzatori sociali, disoccupati senza reddito da più di 6 mesi o con più di 55 anni di età, lavoratori in cassa integrazione e lavoratori con redditi molto bassi. Uno staff di operatori specializzati si occuperà di costruire percorsi personalizzati secondo le esigenze delle singole persone, percorsi che possono includere programmi di formazione o aggiornamento delle competenze, orientamento e accompagnamento al lavoro, anche con l'eventuale coinvolgimento dei servizi territoriali educativi, sociali e socio-sanitari o con l'attivazione di programmi di ricollocazione collettiva per situazioni di crisi aziendali. (segue) (Rer)