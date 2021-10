Lavoro: a Roma primo centro per impiego Gol d'Italia, Orlando e Zingaretti firmano patto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sconfitto e stiamo sconfiggendo la parte sanitaria della pandemia. Ora c'è l'emergenza sociale, soprattutto del lavoro. Il lavoro va creato ma vanno creati anche servizi per il lavoro moderni. Quello che apriamo oggi a Casal Bertone è un nuovo centro per l'impiego, riqualificato con nuove assunzioni, e il primo sportello Gol, progetto per l'occupabilità del lavoro, che si fa in l'Italia - ha dichiarato il governatore Zingaretti -. Quindi è iniziato il futuro per le politiche attive del lavoro grazie alla collaborazione del ministro. Sono contento di aver raggiunto come regione questo risultato. Sono fondamentali gli investimenti per creare lavoro, formazione per una nuova generazione e soprattutto nuove politiche attive. Questo luogo non è una parentesi nel deserto ma di scelte fatte con una strategia. Spazio-lavoro rappresenterà presidi territoriali, un incubatore per soddisfare il diritto al lavoro delle persone", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rer)