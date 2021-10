Lavoro: a Roma primo centro per impiego Gol d'Italia, Orlando e Zingaretti firmano patto (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d'intesa siglato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, è volto a promuovere l'occupabilità e l'occupazione, a sviluppare le nove competenze e i servizi del lavoro con una più stretta sinergia tra le due istituzioni. Gli obiettivi sono l'aumento e il miglioramento delle capacità di intervento sul mercato del lavoro per i settori produttivi a elevata specializzazione e la creazione di nuova e buona occupazione in particolare per i profili professionali necessari a accompagnare la fase di ripresa post Covid. Previsti percorsi di formazione di nuove competenze, di ampliamento dell'offerta dei servizi, con particolare attenzione ai soggetti più deboli nel mondo del lavoro. Tra i settori su cui verranno attivati progetti di formazioni vi sono l'Ict, la Green economy e Scienze della vita. (segue) (Rer)