Lavoro: a Roma primo centro per impiego Gol d'Italia, Orlando e Zingaretti firmano patto (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del programma di garanzia per l'occupabilità dei lavoratori sono oltre 88 milioni di euro - come prima tranche- le risorse previste per il Lazio, con l'obiettivo di raggiungere oltre 57 mila utenti, di cui 15 mila in programmi di formazione e aggiornamento delle competenze. "L'inaugurazione di questo nuovo centro si inserisce in una più vasta operazione di potenziamento dei servizi per il lavoro - ha ribadito l'assessore Di Berardino -. Spazio-lavoro è un motore gratuito e pubblico. Il piano di rinnovamento che stiamo portando avanti. La formazione deve rispondere sempre di più al lavoro, soprattutto per i giovani". (Rer)