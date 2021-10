Mar Cinese Meridionale: ministro Esteri Taiwan, Occidente ha dato un segnale forte a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di Stati Uniti, Francia e Regno Unito nel Mar Cinese Meridionale "hanno dato un segnale forte alla Cina", che conduce nell'area operazioni aeree e marittime "a cadenza quotidiana". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, intervenendo in collegamento video al "controvertice" dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac), convocato oggi a Roma. Nonostante "l'isola abbia subito crescenti pressioni militari da parte della Repubblica popolare, Taiwan è determinata a non cedere", ha sottolineato, ricordando i recenti sconfinamenti nella Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) condotti dalla Cina con 350 velivoli militari. Taiwan "non è sola" nella sua battaglia per la democrazia e lavorerà con l'Europa per tutelare la libertà e i diritti umani, ha infine aggiunto. L'Alleanza interparlamentare sulla Cina è stata fondata nel 2020 con lo scopo di promuovere i diritti umani e denunciare gli abusi perpetrati dalla Repubblica popolare cinese. Attualmente conta oltre 200 legislatori provenienti dai 5 continenti e alla vigilia del vertice G20, in programma a Roma il 30 e 31 ottobre prossimi, intende spingere i leader globali a ripensare criticamente il loro rapporto con la Cina. (Res)