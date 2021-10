Legge Bilancio: Gava, usiamo dotazione Parlamento per estendere superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti oggi parlano di transizione ecologica, si preoccupano dei cambiamenti climatici e sono impegnati per l’efficientamento energetico anche per contrastare gli aumenti dei prezzi dell’energia. Saremo allora tutti d’accordo ad utilizzare i 500 milioni che il ministero dell’Economia ha messo a disposizione del Parlamento per ulteriori modifiche alla legge di Bilancio per estendere l’applicazione del superbonus, la cui efficacia è stata fortemente ridotta". Lo propone in una nota Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega. "Le cifre necessarie per mantenere questa misura che ha effettivamente rilanciato la nostra economia sappiamo tutti che sono molto più alte, ma questo sarebbe un primo importante gesto concreto. Se così non fosse, vorrebbe dire che si fanno solo chiacchiere", conclude.(Com)