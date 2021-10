Cina: senatore Malan a "Nova", Italia dovrebbe avere atteggiamento meno compiacente verso Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione dell'Italia alla Nuova via della seta (Bri) "è stata una sconfitta" e Roma dovrebbe avere "un atteggiamento meno compiacente nei confronti della Cina". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan in un'intervista ad "Agenzia Nova", a margine del "controvertice" dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac), organizzato oggi a Roma. L'ingresso dell'Italia nella maxi rotta commerciale "non ha portato alcun beneficio all'economia nazionale, che anzi ha ridotto le proprie esportazioni solo verso la Repubblica popolare". Secondo Malan, il Parlamento europeo è stato però in grado di dare un segnale positivo al mercato occidentale non procedendo alla ratifica dell'Accordo comprensivo sugli investimenti con la Cina, che avrebbe aggravato ulteriormente lo squilibrio del mercato. La Cina adempie al multilateralismo solo "a parole", ha proseguito, notando come l'interferenza di Pechino nella stampa italiana e in alcuni settori chiave in Europa favorisca esclusivamente gli interessi unilaterali. L'Europa, ha aggiunto il senatore, non può procedere nei rapporti commerciali prescindendo dalla questione umanitaria e il fatto che "Taiwan non è parte della Cina" deve diventare chiaro a livello diplomatico. La diplomazia europea nei confronti della Cina è anche il principale ostacolo all'instaurazione di una stabile cooperazione con Taipei, che secondo Malan "sarebbe vantaggiosa e paritaria" sia per l'Italia che per l'intera Europa. (segue) (Res)