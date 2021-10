Lavoro: Orlando ratifica convenzione Oil 190 del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha ricevuto oggi il direttore generale dell'Oil (Organizzazione internazionale del lavoro), Guy Ryder. L'incontro, che si è svolto questa mattina nella sede del Ministero, ha concluso il processo di ratifica della Convenzione Ilo 190 del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Un'adesione, quella siglata dal ministro Orlando, che colloca l'Italia al nono posto nel mondo e al secondo in Europa tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione. Il ministro - si legge sul portale del ministero del Lavoro - ha posto in evidenza quanto la Convenzione rappresenti "un importante passo in avanti per un mondo del lavoro sano e sicuro, inclusivo, libero da violenza e molestie per tutti coloro che in qualsiasi modo vi operano, e in particolare dei soggetti più vulnerabili. Questo anche in una chiave di genere, per consentire a tutti indistintamente di contribuire allo sviluppo delle nostre società. È il frutto di un'intensa cooperazione tripartita, basata sul dialogo sociale di cui l'Ilo è il principale interprete su scala globale, e di cui il governo italiano sarà attento interprete nella realizzazione concreta della Convenzione". (segue) (Rin)