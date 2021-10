Lavoro: Orlando ratifica convenzione Oil 190 del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, il documento è la prima norma internazionale definita per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Definisce un quadro organico di intervento e offre un'opportunità unica per un futuro del lavoro basato sulla dignità e il rispetto e per garantire il diritto di tutte e di tutti ad un mondo del lavoro libero da violenza e molestie. Durante la cerimonia, Ryder ha espresso apprezzamento al ministro Orlando per l'impegno che l'Italia ha dimostrato nella collaborazione con l'Ilo e riconosciuto lo sforzo per creare strumenti per contrastare la violenza sui luoghi di lavoro, testimoniato anche dalla ratifica di oggi. Inoltre, il direttore generale dell'Organizzazione ha ringraziato il ministro Orlando per il suo personale impegno, che rafforza quello assunto nel giugno scorso, durante il G20 di Catania, sul fronte dell'equità di genere e per la continuità con cui il nostro Paese sta portando avanti l'azione sul tema. (Rin)