Vaccino: Crisanti, chi ha fatto J&J a giugno ora è scoperto da protezione

- L'aumento dei contagi? "Avviene perché ci allontaniamo dai sei mesi nei quali la maggior parte degli italiani si sono vaccinati. Dopo sei mesi la protezione contro l'infezione e la trasmissione cala al 45 per cento, rimane comunque la protezione per eventuali complicazioni, sempre molto alta, a circa il 75 per cento". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", il professor Andrea Crisanti. "Chi ha fatto J&J deve fare la seconda dose perché si è scoperto che non è un vaccino monodose ma va fatta la seconda dose. Chi lo ha fatto a giugno ora di fatto è scoperto - ha aggiunto Crisanti - infatti credo che a breve usciranno comunicazioni a riguardo".(Com)