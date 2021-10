G20: Kyriakides, riunione ministri Salute e Finanze centrata su garantire dosi vaccino per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea continua a fare la sua parte nella condivisione globale dei vaccini anti Covid e per una maggiore preparazione e risposta alle pandemie. Lo ha scritto su Twitter la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. "Oggi, nella loro riunione congiunta, i ministri della Salute e delle Finanze hanno discusso delle nostre priorità e impegni condivisi per garantire che le dosi siano disponibili per tutti", ha spiegato. (Beb)