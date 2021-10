Imprese: Gattei (Eni), accelerazione continuerà nei prossimi mesi, tecnologia alla base di nostra transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni sta continuando ad avanzare lungo il percorso tracciato dal piano strategico presentato a febbraio: la tecnologia rimane alla base del nostro modello di transizione, e stiamo accelerando i nostri veicoli di business quali elementi strategici per la crescita nostra e del nostro portafoglio. Lo ha detto Francesco Gattei, chief financial officer di Eni, aprendo la conference call organizzata oggi con gli analisti a seguito dell’approvazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2021. “Stiamo accelerando in termini di risultati e riteniamo che sia un trend che continuerà nei prossimi mesi: in particolare, sulle rinnovabili seguiamo un modello sinergico che minimizzerà il rischio della nostra crescita e contribuirà ad espandere l’offerta ai clienti”, ha detto, aggiungendo che la performance del 2021 consentirà alla società di mantenere il leverage. (Rin)