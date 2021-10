G20: Gualtieri riceve ministro Scholz, "occasione per parlare di sostenibilità e innovazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato oggi in Campidoglio il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, che si trova nella Capitale per partecipare al summit del G20 che si concentrerà sull'emergenza climatica e sulla pandemia da Covid-19. "Un grande piacere accogliere in Campidoglio l’amico ministro delle Finanze e prossimo cancelliere tedesco Olaf Scholz. Abbiamo discusso del G20 di Roma e del ruolo centrale delle città nelle sfide globali ed europee sulla sostenibilità, l’innovazione e l’inclusione", ha scritto in un tweet il primo cittadino di Roma. (Rer)