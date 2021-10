Iraq: ministra Agricoltura Kurdistan, risorse idriche diminuite del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Agricoltura e delle Risorse idriche della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Begard Talabani, ha rivelato che le risorse idriche dell’Iraq e della provincia curda sono diminuite del 25 per cento. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Durante una conferenza tenutasi a Erbil, infatti, la ministra ha dichiarato che negli ultimi anni "a causa del cambiamento climatico, della scarsità di precipitazioni e della costruzione di dighe nei Paesi confinanti (riferendosi in particolar modo alla Turchia), le risorse idriche del Paese sono drasticamente diminuite". Non è la prima volta che il Kurdistan si trova a rischio siccità: nel 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2014, 2015 e 2018 la disponibilità d’acqua a livello regionale diminuì addirittura del 50 per cento. "Questo è un campanello d’allarme per noi. È chiaro che dobbiamo elaborare un piano per ogni evenienza, anche per quando ci saranno siccità più dure di questa", ha infine concluso la ministra.(Res)