Puglia: Emiliano, tra Regioni fortissima solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una giornata importante, perché consolideremo rapporti di amicizia, ma non solo. Le Regioni hanno maggioranze diverse dal punto di vista politico, ma esiste tra noi una fortissima solidarietà e un'identità di vedute". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative d'Italia, riunita oggi a Bari su invito della presidente del consiglio regionale Loredana Capone. "Questo vale sicuramente nella conferenza dei presidenti e delle province autonome, ma a maggior ragione vale tra le assemblee legislative. Esiste uno scambio che consente alla legislazione regionale di omogeneizzarsi con quella statale e con quella europea, in modo tale da dare al disegno costituzionale e al disegno dei trattati europei, quella realizzazione concreta anche nelle normative di competenza delle regioni. Molte sono le materie di competenza esclusiva delle Regioni, per le quali lo Stato non può legiferare. In altre, la competenza è concorrente. Ma anche nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni hanno un ruolo molto importante, perché sovente la conferenza delle regioni assieme alle assemblee legislative esercita un rapporto di controllo politico che consente di accelerare, decelerare, o addirittura di concordare la legislazione nazionale in modo tale da renderla coerente con i disegni di ogni Regione." (segue) (Ren)