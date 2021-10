Milano: poliziotti salvano cagnolino da maltrattamenti, denunciato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato ieri, in via Urbino, un cittadino tunisino di 31 anni per identificazione. Fin dall'inizio l'uomo ha manifestato un atteggiamento sospetto, cercando di eludere il controllo, e i poliziotti hanno notato un rigonfiamento nella parte interna della sua giacca, a destra. Poco dopo, hanno notato una coda che spuntava e si sono accorti di un cagnolino di quasi un mese, che respirava appena. Il 31enne ha riferito di volerlo regalare al figlio, ma viste le condizioni del cane, gli agenti lo hanno denunciato per maltrattamenti di animali. Il cucciolo è stato portato in questura e fatto visitare dal canile municipale: verrà adottato dalla poliziotta che lo ha trovato.(Com)