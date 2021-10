Reddito cittadinanza: Zingaretti, strumento di lotta alla povertà, ora investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza "è stato e rimane uno strumento fondamentale nella lotta alla povertà, ancora più utile dopo la pandemia che ha aumentato in maniera oscena il livello delle disuguaglianze sociali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del primo sportello Gol d'Italia per l'attuazione delle politiche attive del Lavoro previste dal programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori. Lo sportello è all'interno della sede del centro per l'impiego Spazio-lavoro della Regione Lazio inaugurata sempre oggi nel quartiere di Casal Bertone a Roma. "Ora i tre aspetti importanti sono: gli investimenti per creare lavoro, le politiche attive del lavoro e strumenti per la lotta alla povertà ed essere vicino a chi non ce la fa - ha aggiunto Zingaretti -. Sono azioni complementari e utili per dare speranza a questo Paese".(Rer)