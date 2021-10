Pil: Mameli (Intesa Sanpaolo), sopra le attese, anche nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2021 il Pil italiano è cresciuto ancora una volta ben più del previsto, del 2,6 per cento t/t, sostanzialmente in linea con il trimestre precedente (2,7 per cento). E' il commento di Paolo Mameli, senior economist Direzioni Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, sul dato Pil. Le attese di consenso si posizionavano al 2 per cento t/t. La variazione su base annua è rallentata al 3,8 dal 17 per cento del secondo trimestre (rivisto al ribasso dal 17,3 per cento precedente), per via del venir meno del confronto con i mesi di lockdown della primavera 2020. Questo ulteriore recupero lascia il Pil al di sotto dei livelli pre-pandemici dell’1,4 per cento. Come già il trimestre precedente, la ripresa è diffusa, sia dal lato dell’offerta che della domanda: secondo quanto riportato nel comunicato stampa dall’Istat, l’aumento del valore aggiunto è dovuto sia ai servizi che all’industria (in presenza di un calo nell’agricoltura): pensiamo che proprio dal terziario sia venuto il contributo maggiore, come già avvenuto nei tre mesi precedenti, mentre l’industria in senso stretto dovrebbe ancora avere contribuito positivamente, in presenza di un apporto sostanzialmente nullo dalle costruzioni; dal lato della domanda, si è registrato un contributo positivo sia della componente nazionale che degli scambi con l’estero - il che è in qualche modo sorprendente, visto che i dati mensili sul commercio estero (sia pure relativi solo ai beni e misurati ai prezzi di mercato) avevano evidenziato una maggiore vivacità dell’import rispetto all’export; ciò potrebbe essere dovuto a un ulteriore aumento del deflatore delle importazioni sulla scia dei rincari dei beni energetici importati. In ogni caso, pensiamo che anche nei mesi estivi, come già in primavera, il maggior contributo alla crescita sia venuto dai consumi delle famiglie (soprattutto di servizi, mentre non escludiamo un contributo negativo dai consumi di beni durevoli). La crescita acquisita per il 2021 (in caso di stagnazione dell’attività economica nel trimestre finale dell’anno) è ora pari al 6,1 per cento. Ci attendiamo un significativo rallentamento dell’attività economica su base congiunturale nel trimestre in corso, dato che l’ “effetto-riaperture” nei servizi è stato massimo nei trimestri centrali dell’anno. In ogni caso, i segnali che arrivano dagli indici anticipatori (in particolare dalle indagini di fiducia delle imprese pubblicate ieri dall’Istat) suggeriscono che il ciclo espansivo non è terminato (anzi, dopo la possibile frenata di fine 2021, il Pil potrebbe riaccelerare a partire dal primo trimestre 2022).(Rin)