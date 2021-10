Imprese: Generali, Caltagirone compra ancora e supera il 6,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Gaetano Caltagirone continua a rafforzare la sua quota in Generali. Secondo quanto si apprende da un internal dealing della società, l’imprenditore romano ha acquistato attraverso la holding Fincal, tra il 26 e il 27 ottobre, un totale di 1,97 milioni di azioni, corrispondenti allo 0,125 per cento del capitale del Leone. In questo modo, la sua quota in Generali sale al 6,813 per cento e il patto di consultazione siglato con Leonardo Del Vecchio e Fondazione Crt è attualmente al 13,6 per cento. (Rin)