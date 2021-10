G20: appello Onu e Movimento internazionale Croce rossa per equa distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura del G20, spiega Francesco Rocca, Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) e della Croce Rossa Italiana, insieme all'Onu abbiamo voluto lanciare un forte appello di umanità ai leader di tutto il mondo. La distribuzione equa dei vaccini è una priorità politica, morale ed economica che, finora, è stata ampiamente trascurata. E' arrivato il momento di agire". Nel giugno 2020, a pochi mesi dall'inizio della pandemia di Covid-19, le Nazioni Unite e il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno invitato congiuntamente governi, settore privato, organizzazioni internazionali e società civile ad accelerare gli sforzi per sviluppare, testare e produrre un "vaccino del popolo" sicuro e conveniente per proteggere tutti, ovunque, e porre fine alla crisi. Un "vaccino del popolo" dovrebbe proteggere i ricchi e i poveri, gli anziani e i giovani, gli sfollati, i migranti indipendentemente dal loro status e altre popolazioni spesso trascurate, sia nelle aree urbane che nelle comunità rurali. Quindici mesi dopo, grazie a straordinari progressi scientifici e tecnologici, nonché alla collaborazione globale e alla fiducia reciproca negli aspetti normativi, sono disponibili molti vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid-19 che vengono somministrati nei paesi di tutto il mondo. Eppure, nonostante l'alta retorica sulla solidarietà globale, l'obiettivo di un "vaccino del popolo" è lungi dall'essere stato raggiunto. I profitti e il nazionalismo vaccinale miope continuano a prevalere sull'umanità quando si parla di un'equa distribuzione dei vaccini. Sebbene oltre il 48 per cento della popolazione mondiale abbia ricevuto almeno una dose del vaccino, tale percentuale scende ad appena il 3 per cento nei paesi a basso reddito. La situazione è particolarmente preoccupante nei paesi che vivono una crisi umanitaria e che hanno bisogno di quasi 700 milioni di dosi in più per raggiungere l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di vaccinare il 40 per cento della loro popolazione entro la fine dell'anno. Oltre la metà dei paesi che vivono una crisi umanitaria non ha dosi sufficienti per vaccinare nemmeno il 10 per cento della popolazione. Sette dei paesi più poveri al mondo hanno solo dosi sufficienti per raggiungere meno del 2 per cento della loro popolazione (Burundi, Camerun, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Sud Sudan e Yemen). (segue) (Rin)