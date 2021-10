G20: appello Onu e Movimento internazionale Croce rossa per equa distribuzione vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi più ricchi con accesso a grandi quantità di vaccini si sono generosamente impegnati a donare le loro dosi in eccesso ai paesi a basso e medio reddito tramite il meccanismo del Covax. Tuttavia, troppo poche di queste donazioni sono realmente giunte a chi aveva bisogno. La fornitura di dosi ai più vulnerabili, infatti, continua ad essere vincolata dalle restrizioni all'esportazione e dalla riluttanza dei paesi a cedere il proprio posto nella linea di fornitura di produzione a Covax, anche se nei fatti non possono utilizzare immediatamente tali dosi. L' "Humanitarian Buffer", parte della struttura Covax, è aperto per le applicazioni dal giugno 2021. E' è una misura di ultima istanza per garantire che le popolazioni più a rischio e più vulnerabili siano raggiunte con i vaccini Covid-19. Fa anche parte degli sforzi per frenare le disuguaglianze, che altrimenti metterebbero a repentaglio la ripresa sociale ed economica in contesti umanitari. Dobbiamo quindi aumentare urgentemente l'offerta, condividere i vaccini e garantire che tutti abbiano accesso. Ma avere a disposizione le dosi di vaccino è solo una parte della soluzione a questa crisi. Dobbiamo garantire che il vaccino arrivi dalla pista dell'aeroporto fino alle braccia dei più vulnerabili, inclusi rifugiati, migranti, richiedenti asilo, gruppi emarginati, persone apolidi e coloro che vivono in aree controllate da gruppi armati e/o colpite da conflitto armato. Ci devono essere maggiori investimenti nei meccanismi e nelle capacità di consegna locali, non solo per garantire che i vaccini siano consegnati in modo rapido ed equo, ma anche per rafforzare i sistemi sanitari nazionali ad una preparazione e risposta alle pandemie più efficaci. In tutto il mondo, gli sforzi per frenare la pandemia sono minati dalla sfiducia che porta all'esitazione nel vaccinarsi. Più che mai, è importante lavorare con e all'interno delle comunità, anche attraverso i social media e le reti comunitarie, per creare fiducia e rafforzare la certezza sull'efficacia e sicurezza dei vaccini. Le attività che rafforzano il sostegno agli attori locali e affrontano la disinformazione sono fondamentali per garantire la consegna efficace dei vaccini alle comunità locali, in particolare a quelle più a rischio. Le Nazioni Unite e il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa rimangono fermi nel loro impegno per garantire un accesso equo ed efficace ai vaccini Covid-19 in tutto il mondo. Poiché la pandemia richiede che la comunità internazionale adotti misure straordinarie, oggi uniamo nuovamente le nostre voci per dire che è tempo che le azioni siano più forti delle parole. (Rin)