Iran: Ue, nostro team al lavoro con partner per fissare data incontro Jcpoa a Vienna

- L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il suo team stanno lavorando con altri partner firmatari dell'accordo sul nucleare iraniano per stabilire una data concreta per riconvocare a Vienna un incontro. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Posso confermare che c'è stato un incontro utile tra il capo negoziatore dell'Iran, il vice ministro degli Affari esteri e capo negoziatore iraniano, Ali Bagheri-Kani, e il nostro capo negoziatore per il Jcpoa, il vice segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Enrique Mora. C'è stato un incontro positivo tra loro, due giorni fa, che ha aiutato a identificare un modo per riprendere i negoziati a Vienna. L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, è il coordinatore del Jcpoa e il suo team è molto impegnato nella ripresa dei negoziati a Vienna" e "rimangono impegnati per questo obiettivo", ha ricordato Stano. "Ora stanno lavorando insieme ad altri partner, incluso l'Iran e altri firmatari dell'accordo sul nucleare, per stabilire una data concreta il prima possibile per riconvocare l'incontro a Vienna", ha aggiunto. (Beb)