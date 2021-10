Venezuela: Guaidò chiede al governo di tornare al tavolo dei negoziati in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò ha chiesto al governo di Caracas di tornare al tavolo dei negoziati a Città del Messico, abbandonati da Maduro in risposta all’estradizione negli Stati Uniti dell'imprenditore colombo-venezuelano Alex Saab. “Questa settimana il regime ha sospeso la sua partecipazione ai negoziati in Messico come capriccio per difendere l’uomo d’affari del business della fame (Alex Saab), quando sono i venezuelani che deve difendere", ha detto Guaidó in una nota. Il riferimento è al faccendiere indagato negli Stati Uniti e in Colombia per numerosi reati: riciclaggio del denaro, associazione a delinquere, arricchimento illecito, esportazioni e importazioni fittizie, truffa aggravata. Per Guaidò la soluzione ai problemi che affronta il Venezuela passa per “la ripresa del cammino iniziato in Messico” per fare tornare il Paese sulla strada della “legittimità” con la celebrazione di elezioni “libere ed eque”. (segue) (Vec)