Venezuela: Guaidò chiede al governo di tornare al tavolo dei negoziati in Messico (3)

- Intanto il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la messa in stato di accusa di José Gregorio Vilema Mora, deputato dell'Assemblea nazionale venezuelana, per complicità nelle operazioni di riciclaggio di denaro e corruzione in cui è implicato Alex Saab. Oltre a segnalare Vielma Mora, la giustizia statunitense ha anche accusato Ana Guillermo Luis e i colombiani Emmanuel Rubio, Carlos Lizcano e Álvaro Pulido Vargas di rientrare nello schema di tangenti e contratti gonfiati attraverso i Comitati Locali di Approvvigionamento e Produzione (Clap). L'accusa afferma che dal luglio 2015 e almeno fino al 2020 hanno cospirato con altri per riciclare i proventi di uno schema di corruzione illegale da conti bancari situati ad Antigua, negli Emirati Arabi Uniti e altrove. (Vec)