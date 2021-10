G20: Gentiloni, necessaria forte cooperazione globale contro pandemia e per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una forte cooperazione per combattere a livello globale la pandemia ed essere preparati per il futuro. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che sta partecipando alla riunione che vede insieme i ministri delle Finanze e quelli della Salute dei Paesi del G20 a Roma. "È necessaria una forte cooperazione per combattere a livello globale la pandemia ed essere preparati per il futuro", ha scritto. (Beb)