© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha incontrato a Roma il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire. I ministri hanno discusso della collaborazione in ambito tecnologico e spaziale nonché dell'Agenda ditale europea. Lo rende noto il dipartimento per la Trasformazione digitale in un tweet. (Rin)