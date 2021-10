Russia: Tosunyan (Associazione banche russe), ultimi 2 anni meno tremendi del previsto per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi due anni, caratterizzati dalla pandemia di coronavirus, si sono rivelati meno tremendi per l'economia e la finanza rispetto alle aspettative, che lasciavano presagire problemi più seri anche per il settore bancario. Lo ha dichiarato oggi Garegin Tosunyan, presidente dell'Associazione delle banche russe, intervenendo al 14mo Forum economico eurasiatico di Verona. In particolare Tosunyan ha ricordato la crescita dei crediti dell'11 per cento nel 2020 nel settore creditizio, mentre quest'anno è stato registrato un incremento dei crediti concessi per i mutui ipotecari del 50 per cento. (Rum)