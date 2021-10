Repubblica Ceca: Pil è cresciuto del 2,8 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Repubblica ceca è cresciuta dell’2,8 per cento anno su anno nel terzo trimestre. E’ quanto emerge dai dati dell’Ufficio ceco di statistica (Csu). Rispetto al secondo trimestre, la crescita è aumentata dell’1,4 per cento. A trainarla è stato soprattutto l’aumento della domanda interna. I dati del terzo trimestre suggeriscono che il Paese non crescerà oltre il 3 per cento e quindi resterà al di sotto delle aspettative. Gli economisti ritengono che l’economia ceca non tornerà ai livelli pre Covid prima dell’anno prossimo. (Vap)