Recovery: Mite, in Pnrr 360 milioni per progetto rinaturazione area del Po

- Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha firmato il progetto per la rinaturazione dell’area del Po con le Regioni attraversate dal fiume quali Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, coinvolgendone tutti gli enti interessati. Il progetto del valore complessivo di circa 360 milioni di euro - si legge in una nota - è uno degli importanti impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui il Mite è responsabile. Si tratta di un investimento che interesserà l’intero bacino del fiume in cui ricadono fra l'altro, 37 Siti natura 2000 e la Riserva Mab Po Grande. Il Po, infatti, è una delle sei aree prioritarie per la connettività ecologica e l’adattamento ai cambiamenti climatici, dove avviare una diffusa azione di ripristino ambientale, rappresentando un primo passo per la più grande e importante azione di recupero ecologico e di adattamento nel nostro Paese. (segue) (Com)