Recovery: Mite, in Pnrr 360 milioni per progetto rinaturazione area del Po (2)

L'eccessiva "canalizzazione" dell'alveo e il consumo di suolo, che ha visto negli ultimi 50 anni una significativa perdita di aree di esondazione naturale con la riduzione dei servizi ecosistemici, hanno aumentato il rischio idrogeologico e la frammentazione degli habitat naturali. È quindi indispensabile avviare una diffusa azione di rinaturalizzazione lungo tutta l'area per riattivare i processi naturali e favorire il recupero della connettività longitudinale e trasversale del grande fiume.Il progetto, con il coinvolgimento dell'autorità di bacino Distrettuale del fiume Po e dell'agenzia Interregionale per il fiume Po, prevede, continua la nota, fra le numerose azioni, la rinaturazione di 37 aree lungo il suo corso più altre 7 nel Delta del Po, con 5 tipologie di interventi: riqualificazione, riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati; riduzione dell'artificialità dell'alveo e in particolare l'adeguamento dei "pennelli"; riforestazione diffusa naturalistica; contenimento di specie vegetali alloctone invasive.