Recovery: Mite, in Pnrr 360 milioni per progetto rinaturazione area del Po (3)

- L’accordo proposto dal Mite, quale soggetto responsabile dell’investimento, verrà sottoscritto il prossimo 19 novembre, alla presenza del ministro Roberto Cingolani, dal direttore generale della direzione del Patrimonio naturalistico del Mite Antonio Maturani, dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dal presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dal presidente della regione Veneto Luca Zaia e dai soggetti attuatori, Irene Priolo, in qualità di presidente del comitato di indirizzo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po e da Meuccio Berselli, in qualità di segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. (Com)