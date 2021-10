Difesa: spagnola Indra guida il più grande progetto europeo di difesa cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio guidato dalla spagnola Indra, composto da partner provenienti da Spagna, Francia, Italia ed Estonia, si è aggiudicato il più grande progetto di difesa cibernetica in Europa (Ecysap). Il progetto è finanziato dal Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (Edidp) e sostenuto dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea della difesa (Eda) attraverso i ministeri della Difesa degli Stati partecipanti. L'obiettivo è di rafforzare le capacità europea nella difesa del cyberspazio. Secondo l'azienda tecnologica spagnola, il progetto incorporerà capacità di visualizzazione, rilevamento e risposta alle minacce informatiche e offrirà supporto per il processo decisionale a livello di missione, così come una capacità di risposta automatica. Gli strumenti implementati permetteranno, per esempio, di valutare i rischi di un possibile attacco, stimare la sua propagazione, così come il possibile impatto sugli obiettivi. Le attività di convalida saranno condotte attraverso casi d'uso approvati dagli stati membri e condotti in ambienti operativi reali dove le capacità di consapevolezza situazionale cibernetica saranno dimostrate nel compimento della missione. (Spm)