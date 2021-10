Taiwan-Ue: ministro Esteri Wu, vogliamo rafforzerà cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan è determinata a rafforzare la cooperazione commerciale con l'Europa, che il maggior investitore nell'isola. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, intervenuto in collegamento video al "controvertice" dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac) convocato oggi a Roma. "Il tasso di investimenti taiwanesi in Europa è ancora ridotto, ma stiamo già agendo per incrementare la nostra presenza nel mercato", ha proseguito il ministro, riferendosi alla visita che la delegazione di Taipei ha condotto in Slovacchia e Repubblica Ceca. Lo scorso 26 ottobre, infatti, Praga e Taipei hanno siglato cinque memorandum d'intesa tesi ad approfondire la cooperazione in diversi settori, tra cui tecnologia, finanza verde e aerospazio. L'apertura dell'Unione Europea sul fronte commerciale "è incoraggiante", ha detto il capo della diplomazia di Taipei alla riunione Ipac, sottolineando come la collaborazione abbia "ampi margini di crescita". L'Alleanza interparlamentare sulla Cina è stata fondata nel 2020 con lo scopo di promuovere i diritti umani e denunciare gli abusi perpetrati dalla Repubblica popolare cinese. Attualmente conta oltre 200 legislatori provenienti dai 5 continenti e, alla vigilia del vertice G20 del prossimo 30 e 31 ottobre, intende spingere i leader globali a ripensare criticamente il loro rapporto con la Cina. (Res)