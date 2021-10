Abruzzo: 4,5 milioni per edilizia residenziale pubblica, avviso per Comuni e Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro milioni e mezzo di euro sono stati destinati a Comuni e Ater per interventi di manutenzione e completamento, di riduzione o eliminazione del rischio statico e sismico e per progetti pilota urbani su edifici di edilizia residenziale pubblica. Lo rende noto l'assessore regionale all'Edilizia residenziale pubblica, Guido Liris, spiegando come per l'assegnazione delle risorse è stato pubblicato sul Burat un avviso pubblico, rivolto ad Aziende territoriali per l'edilizia residenziale e Comuni, per la presentazione di manifestazioni d'interesse per l'attuazione di programmi inerenti gli alloggi popolari In particolare, 2.260.000,00 euro sono destinati a interventi di manutenzione e completamento su edifici di Erp di proprietà dei Comuni e delle Ater regionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo dei fondi ex Gescal; 1.695.000,00 euro sono destinati a interventi di riduzione/eliminazione del rischio statico e sismico degli immobili residenziali pubblici di proprietà di Ater e Comuni; 565.000,00 euro a Progetti Pilota Urbani. (segue) (Gru)