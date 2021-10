Abruzzo: 4,5 milioni per edilizia residenziale pubblica, avviso per Comuni e Ater (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo degli interventi", spiega l'assessore, "è un consumo di suolo zero, favorendo il recupero e la rigenerazione urbana delle aree degradate, a partire dallo stock edilizio non più funzionale alle esigenze di sviluppo e di risposta ai nuovi temi sociali e ambientali che porterà ad una valorizzazione del vasto patrimonio edilizio esistente, anche mediante recupero, ristrutturazione e adeguamento degli alloggi per adeguare il patrimonio, in gran parte vetusto, alle nuove norme in materia di sicurezza ed impiantistica, che permetteranno di ridurre le spese di gestione e il consumo energetico e di aumentare la sicurezza degli edifici perseguendo, quindi, anche la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi da offrire a canoni sostenibili". "Con queste tre linee di intervento", aggiunge Liris, "che si aggiungono al piano di vendita di ben 670 alloggi dell'Ater dell'Aquila, che auspico venga replicato dalle Aziende delle altre tre province, prosegue dunque l'impegno nella valorizzazione complessiva del patrimonio edilizio pubblico". (Gru)